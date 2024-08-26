27 yaşındaki genç kadının ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medya paylaşımları ve hukuki süreçle ilgili detaylar da dikkat çekici bir şekilde gündeme geldi.

NESLİHAN YILMAZ'IN SAĞLIK SERÜVENİ VE AMELİYAT SÜRECİ

Samsun'da yaşayan ve Ankara'daki bir çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, uzun süre fazla kilolarıyla mücadele etti. Kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'da bir özel hastanede mide küçültme operasyonu geçirmeyi tercih etti. 27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün mide küçültme ameliyatı gerçekleştirilen Yılmaz, üç gün hastanede gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak eve döndüğünde rahatsızlık hissetmesi üzerine tekrar hastaneye başvurdu.

Yılmaz, sonraki günlerde iki büyük ek ameliyat geçirdi. Her biri yaklaşık beş saat süren bu operasyonlardan sonra, genç kadının sağlık durumu giderek kötüleşti ve 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

AİLENİN HUKUKİ MÜCADELESİ VE DOKTORUN İDDİALARI

Neslihan Yılmaz’ın vefatının ardından ailesi, ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. E.A. ve diğer ilgili kişilere karşı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile, doktorların taksirle ölüme sebebiyet verdiklerini iddia etti. Ancak Dr. E.A., kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE KAMUOYU TEPKİSİ

Ameliyat sonrası Yılmaz’ın durumunu gösteren sosyal medya paylaşımları, olayın karmaşıklığını artırdı. Dr. E.A., sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Yılmaz’ın ameliyat sonrası durumu hakkında bilgi vererek, hastasıyla sohbet ediyordu. Videoda, "Ankara’dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan görüntülerde, doktorun Yılmaz’a telkinlerde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında bilgiler verdiği görüldü.

Ancak, bu video Yılmaz’ın ölümünden kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Ailesi, videonun hızlı bir şekilde yayından kaldırılmasının şüphe uyandırıcı olduğunu belirtti ve bu durumu soruşturmanın bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Neslihan Yılmaz’ın ölümü, sağlık sektörü ve hukuki süreçler açısından önemli bir tartışma konusu haline geldi. Genç kadının ailesi, adaletin sağlanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kamuoyunun ve medyanın ilgisi, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi için önemli bir etken olacak. Neslihan Yılmaz’ın ölümünden sorumlu olanların adalet önünde hesap vermesi ve benzer trajedilerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor.