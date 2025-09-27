Türkiye’nin köklü ailelerinden olan Sabancı, YASA Holding Kurucusu Yalçın Sabancı’nın eşi olarak bilinmektedir. Hacı Mehmet Sabancı’nın oğlu Yalçın Sabancı’nın Sabancı Ailesi’nin 2. kuşak mensubu.

Evli mi?

Neslihan Sabancı’nın Yalçın Sabancı ile yaptığı evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor.

Çiftin çocuklarının adları; Aysen, İhsan ve Emirhan Sabancı olduğu bilinmektedir.

Gelinleri Kim?

Neslihan Sabancı’nın gelinleri de en az kendisi kadar merak ediliyor.

Oğlu İlhan Sabancı, sosyetenin tanınan isimlerinden biri olan Pınar Sabancı ile evli.

Öte yandan, kızı Ayşen Sabancı ise ünlü şarkıcı Mirkelam ile bir birliktelik yaşıyor.