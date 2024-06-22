Çayıralan ilçesinde bahçe işi ile uğraşan emekli öğretmen Ömer Eker, hiç görmediği 2 hayvan dikkatini çekince cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

Eker, hayvanların görünümünün sevimli olduğunu ancak savunmaya geçtiğinde ürkütücü sesler çıkardığını belirtti. Eker, araştırdığında hayvanların nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Bahçe işleri ile uğraşırken değişik sesler duyduğunu ifade eden Eker, “Kendimize ait bahçemizde işler ile uğraşırken biranda garip sesler gelmeye başladım. Seslerin geldiği yöne doğru gittiğimde 2 tane sevimli değişik hayvan gördüm. Bulundukları yere yuva yapmış vaziyette orada duruyorlardı. Araştırdığımda ise hayvanların nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan alaca sansar olduğunu öğrendim” dedi.