Play-Off yolculuğunda ikinci tura yükselen takımlar ve yeni eşleşmeler netlik kazandı.

DÖRT GRUPTA DA BÜYÜK REKABET YAŞANDI

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta Kolibri Ağrı 1970, sahasında Kırıkkale FK’ya 2-1 mağlup olarak Play-Off’a veda etti. Kırıkkale temsilcisi, bu galibiyetle adını 2. tura yazdırdı. Deplasmanda Zonguldakspor’u 2-0 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor ise etkili oyunuyla dikkat çekti ve 2. turda Kırıkkale FK’nın rakibi oldu. Bu eşleşmenin galibi, sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan Sebat Gençlikspor ile 3. turda karşı karşıya gelecek.

3. GRUP’TA UZATMALAR VE PENALTILAR BELİRLEYİCİ OLDU

Günün ilk maçında Küçükçekmece Sinopspor, sahasında Çorluspor’u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Diğer maçta ise 52 Orduspor, normal süresi ve uzatmaları berabere biten karşılaşmada Pazarspor’u penaltılarla geçerek adını üst tura yazdırdı. İkinci turda Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaşacak olan 52 Orduspor, bu turun galibi olması hâlinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 3. tur mücadelesine çıkacak.

2. GRUP’TA SİLİVRİSPOR VE MAZIDAĞI FOSFAT TUR ATLADI

2. Grup’ta Silivrispor, Tire Futbol Kulübü karşısında penaltı atışlarıyla turu geçen taraf oldu. Mazıdağı Fosfat ise Amasyaspor deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla galip gelerek 2. tura yükseldi. İkinci turda Silivrispor ile Mazıdağı Fosfat kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmenin galibi, Balıkesirspor ile 3. turda karşılaşacak.

1. GRUP’TA EV SAHİBİ TAKIMLAR GÜLDÜ

Muşspor, sahasında Silifke Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek Play-Off’a güçlü bir başlangıç yaptı. Belediye Kütahyaspor da evinde Düzcespor’u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Bu iki takım ikinci turda karşı karşıya gelecek. Galip gelen ekip, 3. turda sezonu liderin hemen gerisinde tamamlayan Karşıyaka’nın rakibi olacak.