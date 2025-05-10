Yarı final niteliği taşıyan 3. Tur mücadelelerinin ardından kazanan takımlar Nesine 2. Lig’e yükselmek için final maçına çıkacaklar.

Play-Off 2. Tur ilk karşılaşmaları 5 Mayıs Pazartesi günü, ikinci maçlar ise 9 Mayıs Cuma günü oynandı. İlk karşılaşma sonuçları şu şekildeydi:

Mazıdağı Fosfat 0-0 Silivrispor

Belediye Kütahyaspor 0-4 Muşspor

K.Ç Sinopspor 2-0 52 Orduspor

Kırıkkale FK 2-1 Kahramanmaraş İstiklalspor

İkinci maçlar, 9 Mayıs Cuma günü farklı saat dilimlerinde oynandı. Bu karşılaşmaların ardından tur atlayan takımlar belirlendi ve 3. Tur eşleşmeleri netlik kazandı.

PENALTILAR VE UZATMALAR 3. TUR YOLUNU ÇİZDİ

Silivrispor sahasında Mazıdağı Fosfat’ı ağırladı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısında Silivrispor Batuhan Kurt’un attığı golle 1-0 öne geçti. Tam umutlar bitti derken, karşılaşmanın son dakikasında 120+2’de Halil İbrahim Kaya’nın golüyle Mazıdağı Fosfat maçı penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibini 4-3 geçen Mazıdağı Fosfat adını 3. Tura yazdırarak, Balıkesirpsor’un rakibi oldu.

MUŞSPOR’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

İlk maçta deplasmanda 4-0 gibi net bir galibiyet elde eden Muşspor, sahasında da Belediye Kütahyaspor’u 4-1 mağlup ederek 8-1’lik toplam skorla adını 3. Tur’a yazdırdı. Bu üstün performansla dikkat çeken Muşspor, güçlü rakibi Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR GERİDEN GELEREK TURU GEÇTİ

İlk turda sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor’u 2-1 mağlup eden Kırıkkale, bu avantajını kullanamadı. Kahramanmaraş ekibi 48. dakikada golcüsü Aykut Çift’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol maçı uzatmalara taşıdı. Ardından 92. dakikada Kerem Kaya’nın golüyle durum 2-0’a geldi. Böylelikle Kahramanmaraş İstiklalspor adını bir üst tura yazdırdı. Kahramanmaraş İstiklalspor 3. turda Sebat Gençlik ile eşleşti.

K.Ç SİNOPSPOR PENALTILARLA AYAKTA KALDI

Yozgat Bozokspor’un da yer aldığı Nesine 3. Lig 3. Grup’taki Play-Off mücadelesinde ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak büyük avantaj elde eden K.Ç Sinopspor, rövanşta 52 Orduspor’a konuk oldu. Karşılaşmada normal süre 52 Orduspor’un 2-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltılar sonucunda K.Ç Sinopspor rakibini 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Böylelikle Ayvalıkgücü Belediyespor’un rakibi oldu.

Nesine 3. Lig’de 3. Tur mücadeleleri, final öncesi son viraj olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kazanan ekipler, finalde 2. Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak.

İşte belirlenen 3. Tur eşleşmeleri:

Mazıdağı Fosfat – Balıkesirspor

Muşspor – Karşıyaka

Kahramanmaraş İstiklalspor – Sebat Gençlik

K.Ç Sinopspor – Ayvalıkgücü Belediyespor

Bu eşleşmelerin galibi, finalde yer alma hakkı kazanacak.