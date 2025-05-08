İlk maçların ardından tur atlayacak takımların belirleneceği bu karşılaşmalar, 3. Tur eşleşmelerini de şekillendirecek.

İLK MAÇLARIN ARDINDAN GÖZLER RÖVANŞLARDA

Play-Off 2. Tur ilk karşılaşmaları 5 Mayıs Pazartesi günü oynandı. Bu maçlarda alınan sonuçlar, takımların rövanş öncesi avantaj veya dezavantajlı pozisyonlarını belirledi. Özellikle Belediye Kütahyaspor karşısında deplasmanda 4-0’lık net bir galibiyet alan Muşspor, 3. Tur için büyük avantaj elde etti.

İlk karşılaşma sonuçları şu şekildeydi:

  • Mazıdağı Fosfat 0-0 Silivrispor

  • Belediye Kütahyaspor 0-4 Muşspor

  • K.Ç Sinopspor 2-0 52 Orduspor

  • Kırıkkale FK 2-1 Kahramanmaraş İstiklalspor

RÖVANŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

İkinci maçlar, 9 Mayıs Cuma günü farklı saat dilimlerinde oynanacak. Her karşılaşma, bir üst tura yükselme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. İşte fikstür:

Kırıkkale FK: 2 -1 Kahramanmaraş İstiklalspor Kırıkkale FK: 2 -1 Kahramanmaraş İstiklalspor

  • ⏰ 15.00 | Kahramanmaraş İstiklal – Kırıkkale FK

  • ⏰ 15.00 | Muşspor – Belediye Kütahyaspor

  • ⏰ 16.00 | Silivrispor – Mazıdağı Fosfatspor

  • ⏰ 20.00 | 52 Orduspor – K.Ç Sinopspor

Nesine 3 Lig Play Off 1

3. TUR EŞLEŞMELERİ ŞEKİLLENİYOR

Rövanş karşılaşmalarının ardından Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Turu başlayacak. Bu turda galip gelen takımlar, final biletini almak için mücadele edecek. 3. Tur'da oluşacak eşleşmeler şimdiden belli oldu:

  • Kahramanmaraş İstiklalspor – Kırıkkale FK galibi, 4. Grup 2.si Sebat Gençlikspor ile eşleşecek.
  • 52 Orduspor – K.Ç Sinopspor galibi, 3. Grup 2.si Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.
  • Muşspor – Belediye Kütahyaspor galibi, 1. Grup 2.si Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.
  • Silivrispor – Mazıdağı Fosfatspor galibi ise 2. Grup 2.si Balıkesirspor ile mücadele edecek.

Her eşleşmenin galibi, finalde yer alma hakkı kazanacak.

Nesine 3 Lig Play Off

TUR ATLAMA STRATEJİLERİ VE BEKLENTİLER

Her takım kendi saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isterken, ilk maçlardaki skorlar bu stratejileri doğrudan etkiliyor.

  • Muşspor, ilk maçtaki net skorun avantajını korumaya odaklanacak.

  • K.Ç Sinopspor, 2-0’lık skor avantajıyla deplasmana gidiyor.

  • Mazıdağı Fosfat – Silivrispor eşleşmesinde ise her şey ikinci maça kaldı.

  • Kırıkkale FK, 2-1’in rehavetine kapılmadan, deplasmandaki baskıyı yönetmeye çalışacak.

Muhabir: Hüseyin Buğdaycı