İlk maçların ardından tur atlayacak takımların belirleneceği bu karşılaşmalar, 3. Tur eşleşmelerini de şekillendirecek.

İLK MAÇLARIN ARDINDAN GÖZLER RÖVANŞLARDA

Play-Off 2. Tur ilk karşılaşmaları 5 Mayıs Pazartesi günü oynandı. Bu maçlarda alınan sonuçlar, takımların rövanş öncesi avantaj veya dezavantajlı pozisyonlarını belirledi. Özellikle Belediye Kütahyaspor karşısında deplasmanda 4-0’lık net bir galibiyet alan Muşspor, 3. Tur için büyük avantaj elde etti.

İlk karşılaşma sonuçları şu şekildeydi:

Mazıdağı Fosfat 0-0 Silivrispor

Belediye Kütahyaspor 0-4 Muşspor

K.Ç Sinopspor 2-0 52 Orduspor

Kırıkkale FK 2-1 Kahramanmaraş İstiklalspor

RÖVANŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

İkinci maçlar, 9 Mayıs Cuma günü farklı saat dilimlerinde oynanacak. Her karşılaşma, bir üst tura yükselme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. İşte fikstür:

⏰ 15.00 | Kahramanmaraş İstiklal – Kırıkkale FK

⏰ 15.00 | Muşspor – Belediye Kütahyaspor

⏰ 16.00 | Silivrispor – Mazıdağı Fosfatspor

⏰ 20.00 | 52 Orduspor – K.Ç Sinopspor

3. TUR EŞLEŞMELERİ ŞEKİLLENİYOR

Rövanş karşılaşmalarının ardından Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Turu başlayacak. Bu turda galip gelen takımlar, final biletini almak için mücadele edecek. 3. Tur'da oluşacak eşleşmeler şimdiden belli oldu:

Kahramanmaraş İstiklalspor – Kırıkkale FK galibi, 4. Grup 2.si Sebat Gençlikspor ile eşleşecek.

52 Orduspor – K.Ç Sinopspor galibi, 3. Grup 2.si Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.

Muşspor – Belediye Kütahyaspor galibi, 1. Grup 2.si Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Silivrispor – Mazıdağı Fosfatspor galibi ise 2. Grup 2.si Balıkesirspor ile mücadele edecek.

Her eşleşmenin galibi, finalde yer alma hakkı kazanacak.

TUR ATLAMA STRATEJİLERİ VE BEKLENTİLER

Her takım kendi saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isterken, ilk maçlardaki skorlar bu stratejileri doğrudan etkiliyor.

Muşspor , ilk maçtaki net skorun avantajını korumaya odaklanacak.

K.Ç Sinopspor , 2-0’lık skor avantajıyla deplasmana gidiyor.

Mazıdağı Fosfat – Silivrispor eşleşmesinde ise her şey ikinci maça kaldı.

Kırıkkale FK, 2-1’in rehavetine kapılmadan, deplasmandaki baskıyı yönetmeye çalışacak.