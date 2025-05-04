İlk turda tek maç eleme usulüyle oynanan müsabakaların ardından 2. Turda sistem değişti; takımlar, iç saha ve deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden mücadele edecek. İkinci turda üstünlük sağlayan ekipler, bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.

İLK MAÇLAR 5 MAYIS’TA OYNANACAK

İkinci turun ilk karşılaşmaları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç programı şu şekilde:

Belediye Kütahyaspor – Muş Spor Kulübü

📍 Dumlupınar Stadı | 🕓 16:00

Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor – Silivrispor

📍 Mardin 21 Kasım Stadı | 🕓 15:00

Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü – 52 Orduspor FK

📍 Bolluca Stadı | 🕓 16:00

Kırıkkale FK Spor Kulübü – A. E. Kahramanmaraş İstiklal Spor

📍 Başpınar Stadı | 🕓 16:00

RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI 9 MAYIS’TA YAPILACAK

Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ikinci tur karşılaşmaları ise 9 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu kez ilk maçlarda deplasmanda olan takımlar ev sahibi olacak.

Muş Spor Kulübü – Belediye Kütahyaspor

📍 Muş Şehir Stadı | 🕓 15:00

Silivrispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

📍 Silivri Müjdat Gürsu | 🕓 16:00

52 Orduspor FK – Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

📍 Yeni Ordu Stadyumu | 🕗 20:00

A. E. Kahramanmaraş İ. Spor – Kırıkkale FK Spor Kulübü

📍 Merkez 1 Nolu Çim Saha | 🕓 15:00

PLAY-OFF FORMATINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULANDI

İlk turda tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerin ardından, ikinci turda çift ayaklı karşılaşmalara geçilmesi, takımlar arasındaki rekabeti daha da artırdı. Her iki maç sonunda üstün gelen taraf, Play-Off 3. Tur’a yükselecek.