"Nermin'in Enfes Mutfağı" isimli yemek programının sunucusu Nermin Öztürk, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Nermin Öztürk'ün hayatı, kariyeri, yaşı ve evli olup olmadığına dair detaylar haberimizde.

HAYATI VE KARİYERİ

Nermin Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da Boşnak bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yemek yapma yeteneğini geliştirerek çeşitli eğitimler aldı. Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımlarıyla tanınan Öztürk, televizyon dünyasına adım attı. İlk olarak TRT 1'de yemek programı sunmaya başlayan Öztürk, 150 bölüm süren bu programla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra, "Nermin'in Enfes Mutfağı" isimli programını uzun yıllar Kanal 7'de sundu.

KİTAPLARI VE BAŞARILARI

2020 yılında yayınladığı "Hani Yapamazdım" adlı ilk kitabında, başarılı olma sürecini ve yaşadığı mücadeleleri anlattı. 2024 yılında ise "Hayat Mutfağım: Hayatın Acı Tatlı Tuzlu Ekşi Tarifleri" adlı ikinci yemek kitabını çıkardı. Şu anda "Nermin'in Enfes Mutfağı" programına Beyaz TV ekranlarında devam ediyor.

ÖZEL HAYATI

2000 yılında Suat Gül ile evlenen Nermin Öztürk, 2021 yılında evliliğinin sona erdiğini duyurdu. Üç çocuk annesi olan Öztürk, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

NERMİN ÖZTÜRK'ÜN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Nermin Öztürk, başarılı kariyeri ve etkileyici hayat hikayesi ile izleyicilerin ve takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yemek yapma tutkusunu televizyon ekranlarına taşıyan Öztürk, hem yazdığı kitaplar hem de sunduğu programlarla geniş bir kitleye hitap ediyor.