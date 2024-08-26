Programın ilk bölümünün 26 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. İzleyiciler, hafta içi her sabah saat 09.00’da Kanal D ekranlarında günün haberlerini takip etme fırsatını bulacaklar.

"Neler Oluyor Hayatta?" programı, güncel gelişmeleri, toplumsal olayları ve günlük yaşamın detaylarını kapsamlı bir şekilde analiz ederek izleyicilerine geniş bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Canlı yayın formatında sunulacak olan program, günlük yaşamın tüm yönlerine dair derinlemesine incelemeler ve kapsamlı yorumlar sunacak.

Yeni sezonda programın sunuculuğunu deneyimli gazeteci Ferda Yıldırım üstlenecek. Yıldırım, güçlü iletişim becerileri ve deneyimi ile programa yeni bir soluk kazandıracak. Ferda Yıldırım’a, izleyicilerin tanıdığı ve beğendiği yorumcu Hakan Ural eşlik edecek. Hakan Ural’ın dinamik ve etkileşimli yorumları, programın enerjisini ve çekiciliğini artırarak izleyicilere keyifli bir izleme deneyimi sunacak.

Programın tanıtım fragmanının yayımlanmasının ardından izleyiciler, "Neler Oluyor Hayatta?"nın yeni sezonunda neler olacağını merakla bekliyor. Gündemi yakından takip etmek ve günün önemli haberlerini ilk öğrenmek isteyenler için "Neler Oluyor Hayatta?" kaçırılmaması gereken bir yayın olacak.