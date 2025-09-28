Ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında magazin muhabiriyle yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Muhabirin ısrarlı sorularına yanıt vermek istemeyen İşler’in, muhabire küfür etmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayın devamında muhabirin oyuncuya kafa attığı görüntüler ortaya çıktı.

Nejat İşler’e Kafa Attı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, Nejat İşler’e kafa atan muhabirin adının Tarık Eker olduğu ortaya çıktı.

Hangi Kanalda Çalışıyor

Kavganın ardından merak konusu olan muhabir Tarık Eker’in, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin adlı programda görev yaptığı doğrulandı.

Tarık Eker Kimdir?

Magazin Muhabiri olan Tarık Eker, Beyaz TV’de Beyaz Magazin programının muhabiridir. Nejat İşler ile yaşadığı tartışma ve fiziksel müdahale sebebiyle gündeme gelmiştir.

Ne Zaman Oldu?

Olayın yaşanmasının ardından, kısa sürede sosyal medyaya sızan video görüntüleri, Nejat İşler’e kafa atan muhabir anını açıkça gösterdi. Bu görüntüler, kullanıcılar arasında yoğun şekilde paylaşıldı ve çeşitli yorumlara neden oldu.