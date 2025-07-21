Olay, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Sakarya Nehri'nin Sarıcakaya kısmında Bozaniç Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından M.Y. (17) ve M.I. (16) serinlemek için nehre girdi.

Ancak bir süre sonra çocuklar suda kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası çocukların cansız bedenlerini suya girdikleri yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cenazeler ardından otopsi için morga kaldırıldı. Arama çalışmaları esnasında çocukların ailelerinin feryatları ise yürekleri dağladı.

"Çocuklar 'İmdat Abi Kurtarın' Diye Bağırıyorlardı"

Bölgeye gezmek için gelen ve acı olayla karşılaşan Adnan Başaran isimli vatandaş, çocukları suya girerken gördüğünü söylerek, "Çocukları yüzerken gördük sonra seslenmeye başladılar 'imdat abi kurtarın' diye. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık ve hemen 112 Acil Servisi aradık. Saat 16.35 gibi acil servisi aradım ve o esnada çocuklar hala suda çırpınıyordu" dedi.