Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Türkiye Yüzyılında Yozgat İçin Yeni Bir Nefes (NEFES) Projesi kapsamında oluşturulan Nefes Öğretmen Okuma Kulübü üyeleri, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında Kapadokya’da Öğretmen-Yazar Buluşması programında bir araya geldi.

Şiir Üzerine Söyleşi Yapıldı

Program, Nevşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlendi. Öğretmenler, şair İbrahim Yolalan ile “Teslim” ve “Köroğlu Geçmiyor mu Buralardan” adlı eserleri üzerine şiir ve şiir okumaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik boyunca şiirin duygu dünyası ve eğitimle ilişkisi üzerine paylaşımlar yapıldı.

Buluşma sonunda İbrahim Yolalan, katılan öğretmenler için kitaplarını imzaladı. Program, hediye takdimi ve teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ev sahipliği için Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya, programa katılımı için Şair İbrahim Yolalan’a ve etkinliğe katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.