Nefes kesen operasyon: Gölete düşen inekler kurtarıldı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarındaki otlama alanında bulunan 3 inek, gölete düştü. Hayvanların sahibi Mustafa Yağcı, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulunmasına rağmen başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi kullanarak yaklaşık 1 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda inekler göletten çıkarıldı.

Kurtarılan inekler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Mustafa Yağcı’ya teslim edildi. Hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.