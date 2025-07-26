Balıkesir’in Havran ilçesinde Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıya uğradı. Genç siyasetçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir’in Havran ilçesi, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel’e yönelik gerçekleşen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kaymakamlık binasının arkasında silahlı saldırıya uğrayan Yüksel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ölümü Derinden Üzdü

Mehmet Anıl Yüksel, Balıkesir’in Havran ilçesinde aktif siyasi çalışmalar yürüten bir isimdi. Genç yaşına rağmen AK Parti Havran Belediye Meclisi Üyesi olarak görev aldı ve ilçedeki yerel projelerde önemli sorumluluklar üstlendi. Halkla güçlü ilişkiler kurması ve teşkilat içinde çalışkanlığıyla tanınan Yüksel, partililer ve ilçe halkı tarafından sevilen bir siyasetçiydi. Evli ve bir çocuk babası olan Yüksel’in ölümü bölgede derin üzüntü yarattı.

Neden öldürüldü?

Olay, 25 Temmuz 2025 tarihinde Havran Kaymakamlığı arkasında meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Yüksel için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili henüz yakalanmazken, saldırının sebebi de netleşmedi. Emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürüyor

Mehmet Anıl Yüksel’in ölümüne neden olan silahlı saldırının faillerinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayın siyasi mi yoksa kişisel bir sebepten mi kaynaklandığı henüz netleşmedi.