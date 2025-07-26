Almanya'dan İstanbul'a gelerek bir klinikte mide küçülme ameliyatı olan ve ardından fenalaşarak hayata gözlerini yuman Elif Nur Solaklar'ın annesi kızının ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Elif Nur Solaklar 2021 yılında Almanya'dan İstanbul Pendik'teki kliniğe geldi.

14 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Elif solaklar henüz 21 yaşındaydı. Mide küçültme ameliyatı olmak için İstanbul'a gelen Elif Solaklar geçirdiği ameliyat sonrası fenalaştı.

Ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişmesi sonucu Elif Solaklar 14 gün boyunca yaşam savaşı verdi.

Solaklar, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Acılı anne kızının ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek ameliyatı yapan doktoru internetten bulduklarını anlattı. Anne "Günlük kiraladığı hastanede kızımı ameliyat etti. Kızımın aort damarını patlattı." dedi.