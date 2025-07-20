İstifa açıklamalarını sosyal medya üzerinden yayınlayan, CHP listelerinden seçilen ve Meclis’e giren iki milletvekili gündemden dolayı İsa Mesih Şahin’in kariyeri ve hayatına dair detaylar merak edildi.

Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, son dönemde yaşanan ayrılıklarla dikkat çekiyor. Daha önce bazı vekillerin AK Parti’ye geçmesiyle sarsılan parti, şimdi de iki önemli ismin istifasıyla yeniden gündemde. İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi’nden istifa ettiklerini duyurdu.

Başka Bir Partiye Geçecekler

Partinin kurucularından olan Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla istifalarını kamuoyuna açıkladı. Temurci, yaptığı açıklamada istifalarının başka bir partiye katılmak için yapılmadığını belirtti.

Birbirlerini Etiketlediler

Temurci ve Şahin, istifalarını sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek yayınladılar. Açıklamada uzun bir istifa metnine yer verildi. Paylaşımlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İsa Mesih Şahin Kimdir?

İsa Mesih Şahin, 1982 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları'nda başladı. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yaptı.

Kadıköy’de yürüttüğü siyasi faaliyetler sırasında KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat gibi isimleri Kadıköylülerle buluşturdu. Öğrencilik döneminde lisanslı futbolcu olarak sporla ilgilenen Şahin, 2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı dönemde Kızılay Kadıköy Şubesi Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.

Şahin’in Siyasi Hayatı

12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer aldı. 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak atandı. Kadıköy'de sahibi olduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık yapıyor. Evli olan İsa Mesih Şahin, iki çocuk babası.

İleriye Dair Açıklamalar

İstifa eden iki milletvekili, gelecekte hangi siyasi adımları atacaklarıyla ilgili bilgi vermedi. Ancak Temurci’nin açıklamasında yer alan "değerlendirmeler içinde olacağız" ifadesi, yeni bir siyasi hareketin sinyali olarak değerlendiriliyor.