Tekel esnafının haklarını savunmak için yıllardır mücadele veren Aybaş, alkol ve tütün sektöründeki sorunlara dikkat çeken açıklamalarıyla tanınıyor. Peki, Özgür Aybaş kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden gözaltına alındı? İşte gelişmelerle ilgili son detaylar.

Kimdir?

Özgür Aybaş, 1977 yılında Çorum’da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Aybaş, lise mezunu. Yaklaşık 10 yıldır Ankara’da Kule Tekel Bayii’ni işletiyor ve tekel esnafının sorunlarını gündeme taşımak için aktif bir şekilde çalışıyor. 2016 yılında kurulan Türkiye Tekel Bayileri Platformu’nun başkanı olan Aybaş, bu platform aracılığıyla esnafın karşılaştığı mesleki baskılar, cezalar ve haksız rekabet gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Resmi bir statüye sahip olmayan platform, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşarak tekel bayilerinin sesi olmayı sürdürüyor.

Aybaş’ın Siyasi Geçmişi

Aslen Çorumlu olan Özgür Aybaş, uzun süredir Ankara’da yaşıyor ve iş hayatını burada sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak tekel esnafının sorunlarını dile getiren Aybaş, aynı zamanda siyasi arenada da boy gösterdi. 2023 yılında Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Ankara milletvekili aday adayı oldu, ancak seçilemedi. Alkol ve tütün ürünlerine yönelik zamlar, satış yasakları ve sektörel düzenlemeler konusundaki eleştirileriyle tanınan Aybaş, bu konularda sert açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Gözaltına Alınma Sebebi

Özgür Aybaş’ın 26 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde gözaltına alındığı haberi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözaltı kararının nedeni henüz resmi makamlar tarafından net bir şekilde açıklanmadı. Ancak Aybaş’ın alkol ve tütün sektörüne yönelik devlet politikalarını eleştiren açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları, gözaltı sürecinin bu konularla bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Tekel bayilerinin karşılaştığı sorunlara dikkat çeken ve hükümet politikalarına karşı sert bir duruş sergileyen Aybaş’ın gözaltına alınması, esnaf camiasında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. Soruşturmanın detayları, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.