Taşkın, atamalarda parti ve sendika referanslarına dayalı tercihler yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, liyakatin esas alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı teşkilatlara yapılan idareci atamalarında çoğunlukla sendika üyesi olan kişilerin tercih edilmesine dikkat çeken Taşkın, bu durumun sağlık hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı. “Liyakatten uzak yapılan atamalar, sadece kurumun işleyişine değil, aynı zamanda personelin moraline ve performansına da zarar veriyor,” diyen Taşkın, siyasal ya da sendikal referanslarla atanan idarecilerin yeterli yetkinliğe sahip olmadığını belirtti. Ayrıca, bu kişilerin kaynak yönetiminde de yetersiz kalarak, kurum kaynaklarının israfına yol açtığını ifade etti.

Taşkın, açıklamasında liyakatin önemine de değindi. Liyakatin belirli ilkeleri içinde barındırdığını belirten Taşkın, başarılı, adil ve demokratik eğilimli yöneticilerin ancak liyakatli olabileceğini söyledi. İdarecilerin sınavla seçilmeleri gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Sınavla seçilmiş idareciler, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar" dedi. Ayrıca, Türk tarihinde liyakatin her zaman önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Taşkın, adil yönetimin temel unsurunun liyakat olduğunu belirtti.

“SÖZLEŞMELİ İDARECİLİK SİSTEMİ KAYIRMACILIĞI ARTIRDI”

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen sözleşmeli idarecilik sistemini eleştiren Taşkın, bu sistemin kayırmacılığı artırdığını savundu. "Sözleşmeli idareci atamaları, personel üzerinde baskı ve mobbing’e yol açıyor. Çalışanlar, sendika üyeliklerinden zorla istifa ettirilerek demokratik işleyiş zedeleniyor" diyen Taşkın, bu uygulamaların iş verimini düşürdüğünü ve çalışma barışını bozduğunu söyledi.

Taşkın, idareci atamalarında şahıslara, partilere ya da sendikalara sadakatten ziyade devlete bağlılık ilkesinin aranması gerektiğini vurguladı. "Amaç, adama göre koltuk bulmak değil, koltuğa uygun adamı bulmak olmalıdır" diyen Taşkın, liyakat esas alınmadan yapılan atamaların sağlık hizmetlerinin kalitesine zarar verdiğini belirtti.

Son olarak, Taşkın, liyakatli ve yetkin insanların idareci olarak atanmasının hem çalışanlar hem de hizmet alan vatandaşlar için en doğru çözüm olacağını ifade etti.