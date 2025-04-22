Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati sonuçlara yol açtığını belirterek, bu konuda daha caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Taşkın, yaptığı açıklamada, Meclis’e sunulan kanun teklifine göre 112’yi gereksiz yere arayanlara bin 500 lira, asılsız ihbarda bulunarak ekiplerin sahaya çıkmasına neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası verilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Ancak bu cezaların yeterince caydırıcı olmadığını vurguladı.

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere aranmasının sadece zaman ve kaynak israfına değil, aynı zamanda insanların hayatına da mal olabileceğini ifade eden Taşkın, şunları kaydetti: “112 hattının gereksiz yere meşgul edildiği yönündeki haberleri sık sık görüyoruz. Bu, başkalarının sağlığını hiçe saymak anlamına geliyor. Sorumsuz kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Mevcut cezaların yetersiz kaldığını ve caydırıcılıktan uzak olduğunu görüyoruz.”

Taşkın, bu tür ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, tüm iletişim araçlarının kullanılarak halkın bilinçlendirilmesini önerdi.

Taşkın, “Bir ambulansın gereksiz yere meşgul edilmesi, bir çocuğun, bir gencin hayatına mal olabilir. Belki kısa sürede hastaneye yetiştirilerek hayatı kurtulacak bir hasta, ambulansın gecikmesi nedeniyle hayatını kaybedebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın 112’yi aramadan önce iki kez düşünmesi gerekiyor” dedi.

Taşkın, ayrıca getirilecek cezaların yalnızca maddi yaptırımla sınırlı kalmaması, kamuoyunda daha etkili bir bilinçlendirme kampanyası ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.