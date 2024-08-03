Türk televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz'ın vefatı, sevenlerini derinden sarstı. Necdet Yılmaz'ın ölüm nedeni ve detaylar haberimizde…

NECDET YILMAZ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, Bodrum'da yaşadığı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Necdet Yılmaz, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Hakan Yılmaz, acı haberi, Serdar Gözelekli'nin yönettiği D Media yapımı “Sıcak Büfe” adlı sinema filminin çekimleri sırasında aldı.

Hakan Yılmaz, Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kuruluş Osman ve son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizilerindeki performansıyla tanınıyor. Necdet Yılmaz’ın ölüm haberi, ünlü oyuncuyu derinden etkiledi. Hakan Yılmaz, bu akşam eşi Elif Yılmaz ile birlikte Bodrum’a uçarak babasını son yolculuğuna uğurlayacak.

Hakan Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu duygusal ifadeleri kullandı: “Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Yılmaz Ailesi.”