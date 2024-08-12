Serenay Sarıkaya ile birlikte "Aile" dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi merakla bekleniyor. İddialara göre ünlü oyuncu, Türkiye'nin ilk gangsteri olarak bilinen Necdet Elmas'ın hayatını konu alan bir projede yer alacak. Peki, Necdet Elmas kimdir?

NECDET ELMAS KİMDİR?

Necdet Elmas Türkiye’nin ilk gangsteri olarak bilinir.

Necdet Elmas, 9 Ocak 1935'te Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Elmas, henüz 12 yaşında evden kaçarak farklı işlerde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girse de eğitimini yarıda bırakarak memurluğa başladı. 7 yaşındaki çocuğunu kanserden kaybetmesinin ardından ise suç dünyasına adım attı.

İlk suçunu Chevrolet marka bir araba çalarak işleyen Elmas, yakalanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten kaçmayı başardı, ancak tekrar yakalanarak Sultanahmet Cezaevi'ne gönderildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğinde, dönüş yolunda firar etti.

Elmas, 7 Temmuz 1961'de İstanbul'da Çemberlitaş’taki Buğday Bankası’nı soyarak büyük ses getirdi. Eğitimli kişiliği, şık giyimi ve karizmasıyla kısa sürede hem basının hem de halkın dikkatini çekti. 18 Ağustos 1961'de ise Kazlıçeşme'deki İş Bankası şubesinden 165 bin 850 lira çaldı. Türkiye'de dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Elmas, gazetelere mektuplar yazarak polisleri eleştirdi ve yeni soygun planlarından bahsetti.

Şöhreti tüm Türkiye'ye yayılan Elmas, 30 Ağustos 1961'de Darıca’da yakalandı. Tutuklanmadan önce tıraş olmak için izin isteyen Elmas, basın toplantısı düzenleyerek halktan ve polislerden özür diledi.

Elmas, hapis cezası boyunca arabuluculuk yaparak ve kütüphane kurarak hapishane içinde sevilen ve güvenilen bir kişi haline geldi. 1974 affıyla serbest bırakıldıktan sonra bir süre Beşiktaş Belediyesi'ne ait bir büfeyi işletti.

Son yıllarını Konya Ereğli ve Antalya'da geçiren Elmas, 2017 yılında Antalya'da hayatını kaybetti.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ PROJESİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Ay Yapım'ın üstlendiği ve senaryosunu Levent Cantek'in yazdığı, Necdet Elmas'ın hayatını konu alan dijital bir projede başrolde yer alacak. 1960'larda Türkiye'nin ilk gangsteri olarak anılan Elmas’ın hayatı, Tatlıtuğ'un performansıyla izleyiciyle buluşacak.