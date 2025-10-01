Gazeteciliğin Duayen İsmini Kaybettik

Türkiye'de gazeteciliğin duayen isimlerinden Necati Zincirkıran 96 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Necati Zincirkıran 30 Eylül 2025 Salı gecesi vefat etti" denildi.

Necati Zincirkıran kimdir?

4 Aralık 1929'da İstanbul’da doğan Necati Zincirkıran, 2. Dünya Savaşı yıllarında Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Sağlık sorunları nedeniyle bu okuldan ayrılan Zincirkıran eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursuyla devam etti ve uzak yol kaptanı oldu. Zincirkıran, Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaparken Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini de uzaktan takip ederek sertifika aldı.

Hürriyet'le Beraber Yükselişe Geçti

1950'de Türkiye'ye dönüşünde gazeteciliğe başlayan Zincirkıran, 1952'de Hürriyet gazetesinin Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü oldu. Zincirkıran, 1965 yılında 'Kısmetim' adlı teknesiyle dünya turuna çıkan Sadun Boro’nun hikayesini üç yıl boyunca Hürriyet gazetesinde yazdı. Genel yayın yönetmenliği döneminde Hürriyet gazetesi 1 milyon tirajla rekor kırdı. Doğan Haber Ajansı’nın temelini oluşturan Hürriyet Haber Ajansı’nın da kurucusu olan Zincirkıran 1969'da Hürriyet'ten ayrıldı.

Hürriyet'ten ayrılmasının ardından Günaydın gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenen ve gazetenin ilk dönem yazarları arasında yer alan Necati Zincirkıran, 1981-86 yılları arasında Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1990'dan itibaren Medya Holding’de başdanışmanlık ve Sabah Gazetesi’nde yazarlık yapan Zincirkıran 2003’te emekli oldu. Evli ve iki erkek çocuk babası olan Necati Zincirkıran sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet ödülü sahibiydi.