İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. 24 Ekim Cuma gününe damga vuran gözaltı kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan ve seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan da yer aldı.

Necati Özkan Kimdir?

20 Mayıs 1960 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Necati Özkan tutukluluğu devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanıdır. Stratejist, reklamcı, siyasi danışman, kampanya yöneticisi ve yazar olan Necati Özkan Dialogue International isimli bağımsız reklam ajansının küresel başkanlığını üstlendi.

Necati Özkan Kaç Yaşında Nereli?

1960 doğumlu olan Necati Özkan 2025 yılı itibariyle 65 yaşındadır. İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’den Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne geçti. Kara Harp Okulu'nda eğitim gören Necati Özkan teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 2000 subayla birlikte zorunlu olarak emekliye sevk edildi.

Necati Özkan Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gören Necati Özkan 1985 yılında Öykü Reklam Ajansı'nı kurdu. 1983, 1987 ve 1991 yıllarında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adaylarının kampanyalarında görev alan Necati Özkan 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim kampanyalarında bulundu.

Necati Özkan Ne İş Yapıyor?

Stratejist, reklamcı, siyasi danışman, kampanya yöneticisi ve yazar olan Necati Özkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin seçim kampanyalarını yürüttü. 7 Mart 2025 tarihinde adına kayıtlı gayrimenkul ve banka hesabına el koyma kararı çıkarılan Necati Özkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçlamalarda tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Necati Özkan daha sonra Kandıra Cezaevi'ne transfer edildi.