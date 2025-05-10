Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 42 işletmeye yönelik gıda, hijyen, fiyat etiketi ve tüketim tarihi geçmiş ürün kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanırken, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.
El konulan ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi.
Yozgat Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını koruma amacıyla gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, işletmelere kurallara uyma çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi