Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 42 işletmeye yönelik gıda, hijyen, fiyat etiketi ve tüketim tarihi geçmiş ürün kontrolü gerçekleştirdi.

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Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanırken, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

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El konulan ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi.

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Yozgat Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını koruma amacıyla gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, işletmelere kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi