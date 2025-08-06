Öte yandan temmuzda aylık enflasyon %2.06 olurken, yıllık enflasyon %33.52’ye düştü. Enflasyona göre bakıldığında ise bir yatırım aracında kazanç dikkat çekti.

Temmuz ayının sona ermesi ve enflasyon rakamlarının da netleşmesiyle birlikte finansal yatırım araçlarının getiri oranları belli oldu. Bu yılın kazançlı yatırım araçlarının başında gelen altın fiyatları temmuzda dalgalı bir seyir izlerken, getiriler de sınırlı kaldı.

Temmuz ayında %1.6 oranında kazanç sağlayan gram altın fiyatı yılbaşından bu yana %44’ün üzerinde kazandırdı. Ancak son aylarda altın fiyatları dar marjda hareket ederken, yön arayışını sürdürüyor.

Dolar, Euro ve Mevduat Faizinde Getiriler

Temmuz ayında 40 TL bandını aşan dolar/TL’de ise aylık getiri %2.0 oldu. Euro ise temmuzda %1.0 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TL mevduat faizinde ise nominal getiri %3.3 oldu.

İşte Getiri Şampiyonu

Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirimle %43.00 seviyesine çekmesi yatırım araçları arasında en çok borsaya yaradı. Faiz kararı öncesinde piyasalar olası faiz indirimini fiyatlarken, bu durum temmuz ayı getirilerine olumlu yansıdı.

Temmuz ayında borsa %7.9 oranında yatırımcısına kazandırırken, yılbaşından bu yana sadece %9.2 oranında kazandırdı.

Enflasyona Göre Mevduat Ve Borsa Kazandırdı

Diğer andan temmuzda aylık enflasyon %2.06 olurken, yıllık enflasyon %33.52’ye düştü. Enflasyona göre bakıldığında borsa ve mevduat faizi reel getiri sağladı.

Altında Getiriler Neden Sınırda Kaldı

Peki altın, borsa, döviz ve mevduat faizleri için beklentiler neler? Yıl sonu için tahminlerini açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Yaptığım daha önceki yorumlarımda ons altının yatay seyirde hareket ettiğini söylemiştim. Ons altın 3200-3500 dolar bandında dalgalandığı için elinde tutanlar için pek de fazla bir şey değişmedi. Ancak bu dalgalanmaları değerlendirenler haziran ve temmuzda %10’ar olmak üzere %20 civarında 2 aylık getiriyi yakalama fırsatını buldular. Altının kararsız kalmasının en önemli nedeni Fed faiz kararı konusundaki belirsizlik ve Fed'in faizleri indirme konusundaki isteksizliğidir. Piyasa daha çok faiz konusunun netleşmesini beklemektedir.

‘Doların Hızlı Prim Yapmasını Beklemiyoruz’

Dolara gelince tarife konusundaki belirsizlik ve faizler konusunun netleşememesi, doların da yönsüz kalmasına neden olmaktadır. Küresel çapta dolar dalgalansa da içeride enflasyonu etkilememesi için daha çok kontrollü bir piyasa görüntüsü verilmektedir. Yabancı yatırım kuruluşları TL pozisyon alınmasını önerirken, TCMB rezervleri dolarken, doların TL karşısında hızlı bir prim yapmasını beklemiyoruz.

Parlayan Yıldız Borsa MI olacak?

Düşen faizlerin 2 yönü var. Birincisi bankaların ellerindeki devlet tahvillerinin hızla değer kazanması. Bu durum banka ve sigortacılık sektörüne ciddi karlılık getirecektir. Diğer yönü de fonlama maliyetlerinin azalması nedeniyle şirketlerin faiz ödeme yükü azalacaktır. O yüzden yılın ikinci yarısında eğer faizler düşmeye devam ederse ve parasal sıkılaştırma biraz yumuşarsa şirket karlılıkları anlamında önemli gelişmeler olabilir. O yüzden faizlerin seyri son derece önemli. Aksilik olmazsa düşen faizlerle birlikte borsa yukarı yönde hareket edebilir. Dolar bazında zirvesinden %50 aşağıda olduğunu unutmamalıyız.

Yıl Sonu Tahminleri

Yıl sonuna kadar faizlerde kademeli düşüş öngörüyoruz. Bu nedenle 47’li seviyelerden 39’lara kadar mevduat faizlerinde düşüş ihtimali yüksektir. Ons altın Fed faiz indirimleriyle tekrar yukarı yönünü çevirebilir ve 3500 dolar değerinin üzerine çıkabilir. Ancak jeopolitik risklerde azalma olursa o zaman yukarı gitmekte zorlanabilir

Borsa ise 11.000 puan seviyelerinin üzerini deneyebilir diye düşünüyoruz. Tabi ki mevcut verilere göre bu tahmini yapmak durumundayız. Yeni gelişmeler hedef fiyatları değiştirmemize neden olabilir.

Dolarda ise yıl sonu 43-44 TL civarı olabilir. Şimdilik dolarda hızlı yukarı hareket öngörmüyoruz. Euro ise daha çok parite etkisi nedeniyle sınırlı oynaklık gösterebilir. Ancak ABD'nin tarifelerden sonra verilerinde toparlanma olursa dolar güçlenebilir. Sepet bazında ciddi bir hareket olmaz. O yüzden düşen euro/dolar paritesi nedeniyle euronun yıl sonunda 48-49 TL civarında olmasını bekliyoruz.”