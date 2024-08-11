Nazım Salur’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Nazım Salur kimdir? İşte detaylar…

NAZIM SALUR KİMDİR?

Nazım Salur, teknoloji ve girişimcilik dünyasında tanınan önemli bir isimdir. 1963 yılında Bayburt'ta doğan Salur, eğitim hayatına İstanbul'da başlamış ve 1981 yılında İstanbul İngiliz Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olarak akademik kariyerini tamamlamıştır.

Nazım Salur, 2024 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Salur, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bayburt ilinde doğmuştur.

NAZIM SALUR NE İŞ YAPAR?

Nazım Salur, iş dünyasında farklı alanlarda önemli başarılara imza atmıştır. İlk olarak mobilya imalatı ve endüstriyel tesislerin satışında çeşitli şirketler kurarak iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2013 yılında ise teknoloji dünyasına adım atarak BiTaksi platformunu kurmuş ve Türkiye'de taksilere kredi kartı ile ödeme seçeneği sunarak sektörde bir ilke imza atmıştır.

Salur'un bir diğer büyük girişimi ise 2015 yılında kurduğu Getir'dir. Getir, akıllı telefon uygulaması üzerinden 10 dakika gibi kısa bir sürede teslimat yaparak hızlı alışveriş deneyimi sunan yenilikçi bir platform olarak dikkat çekmektedir.