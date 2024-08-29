Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Yılmaz, Kıdemli Albay Yalınkılıç'a yeni görevinde başarı diledi.

Genel Sekreter Nazif Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yozgat’a yeni atanan ve görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a kurum adına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.