Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 21. Dönem İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş, siyasette yeniden arama motorlarında ismi sıkça duyulmaya başlandı. Peki Nazif Okumuş kimdir? İşte detaylar…

Nazif Okumuş Kimdir?

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) görev yapan Okumuş, 5 Mayıs 2025’te Zafer Partisi’ne katıldı.

Nazif Okumuş Nereli?

1959 yılında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde doğan Nazif Okumuş, aslen Artvin’in Borçka ilçesine bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Okumuş, gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Nazif Okumuş Hangi Partiden?

1999 seçimlerinde MHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Okumuş, 2 Mayıs 1999 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında TBMM’de görev yaptı. Bu dönemde MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Siyasete ara verdikten sonra yeniden gündeme gelen Okumuş, 5 Mayıs 2025’te Zafer Partisi’ne katıldı. Partisinin rozeti, Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından takıldı.

Nazif Okumuş, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.