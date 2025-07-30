1974 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi Yuva Kasabasında doğdu.

1994 yılında Elmalı İmam-Hatip lisesini bitirdi.

1999 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2001 yılında Bitlis İl Müftülüğünde stajyer vaiz olarak göreve başladı ve aynı yıl içinde İzmir Menemen Topçu Tugayında Vatani görevini yaptı.

2003 yılında Antalya'nın Korkuteli İlçesine vaiz olarak naklen atandı.

2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müftülük ve Vaizlik İhtisas Kursunu bitirdi.

2006–2012 yılları arasında Antalya Alanya İlçe Müftülüğünde Vaiz olarak görev yaptı.

2012 tarihinde Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftüsü olarak atandı.

2015 tarihinden itibaren Antalya ili Gazipaşa ilçe müftüsü olarak görev yapmakta iken 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına tedviren görevlendirilen ​Nazif Fethi Yalçınkaya 2018 tarihinde aynı göreve asaleten atandı.

2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya İl Müftülü görevine atanan Yalçınkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeni Görev Yeri

Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Mersin İl Müftülüğü’ne Nazif Fethi Yalçınkaya atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, halen Antalya İl Müftüsü olarak görev yapan Nazif Fethi Yalçınkaya, Mersin’in yeni müftüsü oldu.