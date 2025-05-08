Gündemde NATO'da üst düzey görev alacak Türk generalden sınır güvenliğine, İsrail’in Suriye’ye yönelik operasyonlarından terörle mücadeleye kadar birçok başlık yer aldı.

NATO’DA TARİHİ TEMSİL: TUĞGENERAL ERAY ÜNGÜDER'E ÖNEMLİ GÖREV

Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin NATO nezdindeki askeri temsiliyetinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu. NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda (International Military Staff - IMS) ilk kez bir Türk generalin direktör düzeyinde görev alacağını açıklayan Aktürk, “Tuğgeneral Eray Üngüder, ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine seçilmiştir. Bu gelişme, NATO tarihindeki ilk Türk direktör temsiliyetidir” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ: MSB'DEN SÜKÛNET ÇAĞRISI

Aktürk, Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerginliğe ilişkin olarak Türkiye'nin çatışmalardan uzak durulması yönündeki tutumunu yineledi. “Bölgemizde ve dünyada yeni çatışmaların önüne geçilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE: “BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ” İFADESİNE YÖNELİK İDDİALAR YALANLANDI

MSB tarafından yapılan şehit açıklamalarında "bölücü terör örgütü" ifadesinin çıkarıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Aktürk, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Bakanlığımız ve TSK’nın bölücü terör örgütüne yönelik tutumu son derece nettir. Kamuoyunu yanıltmaya dönük bu tür asılsız haberler hakkında yasal süreç başlatılmıştır” dedi.