Çıplak elle acı biber temizlenmesi ve ellerin yanması durumunda ne yapmak gerektiğini de söyleyen uzmanlar, paylaşılan yöntemleri uygulamadan önce doktora da danışmayı tavsiye ediyor.

“BUZ KÜPLÜ SU İYİ GELECEKTİR”

Acıyı geçirmek için ne yapmak gerektiğini aktaran uzmanlar, “Acı biber alerjik bir madde olduğundan, acıdan kurtulmak için kullanılan maddelerle reaksiyona girebilir. Silverdin ve anestol adlı iki kremi eczaneden temin edin. İkisini karıştırıp elinize sürün. Anestol ağrı kesici, Silverdin ise yanık kremi olduğu için acı biber yanığı acısına çok iyi gelecektir. Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletin. Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün. Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun. Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun. Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burada bekletin. Elinizdeki acı dinecektir. Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır. Ellerinizi domates kabuğu ile ovmak da sizi rahatlatacaktır. Acının memleketi Urfa’da Urfalı kadınlar eldeki biber acısının dinmesi için ellerini çamaşır suyu ile ovalıyorlar. Ellerinize bepanten krem sürmek de ağrının giderilmesini sağlayacaktır. Bepanten kremi internetten temin edebilirsiniz. Biraz garip gelebilir fakat ellere çamur sürmek, acı biber ağrısının giderilmesi için geçmişten günümüze kullanılan yöntemlerdendir” dedi.

“METAL KAŞIĞI ELİNİZE ALIP KAŞIĞI YIKAYIN”

Yozgatlı vatandaşların da dikkat etmesi gerektiği konu hakkında uzmanlar şu şekilde devam etti: “Ellerinize limon sürmek, acı olan yerlere limon dilimi gezdirmek de acınızı giderecektir. Yağ, biberdeki acı moleküllerini öldürür. Eldeki acının geçmesi için zeytinyağı ile ellerinizi ovalayın. Ellerinize bal sürüp, balla ellerinizi ovalayın. Limonu sıkıp, limon suyu ile güzelce elleri ovalayın. Limon suyu da eldeki biber acısının gitmesine yardımcı olacaktır. Bepanthol zeytinyağlı pişik kremini kullanmak da ellerinizdeki acı biberin neden olduğu acıyı giderecektir. 1 demet naneyi yıkayın, naneyi yıkarken ellerinizde yanan yerlere güzelce bu naneyi sürün. Ellerinize diş macunu sürün, biraz bekletip suyla durulayın. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi evinizde bulunan herhangi bir sıvıyağını ellerinize döküp ovuşturun, 5 dakika bekleyip havluyla bastırarak ellerinizi silin. Metal kaşığı elinize alıp kaşığı yıkayın, bu arada ellerinizin her tarafına metal kaşığı sürün. 2-3 dakikada acı azalacak yarım saatte tamamen geçecektir. Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerinize sürün. 10-15 dakika bekleyin. Sonra yıkayın, acı büyük ölçüde hafifliyor. Denediğiniz yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa size tavsiyemiz acile gitmeniz, acı biber sizde alerji yapmış olabilir. Acildeki doktorun vuracağı ağrı kesici sizi rahatlatacaktır.” İHA/Haber Merkezi