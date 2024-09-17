Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 günün ardından Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturmada, "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli Tıp Raporu: Narin Boğularak Öldürüldü

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, küçük Narin'in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.