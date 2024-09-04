Narin Güran’ın amcası S.G., tutuklanmış ve bu tutuklama, arabasında bulunan bazı delil örnekleri gerekçe gösterilerek yapılmıştı. Arabasında Narin’e ait izler tespit edilmesine rağmen, S.G. izlerin "normal" olduğunu ve Narin’in ara sıra arabaya bindiğini öne sürdü. Delillerin idrar, kusmuk ve kan dokusu içerdiği iddia edildi.

Muhabir TV yazarı Tolga Demir, tutuklama öncesinde S.G. ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Narin’in kaybolduğu bölgedeki gelişmeler ve köydeki durumlar hakkında detaylı bilgiler elde edildi. İşte bu görüşmelerden bazı detaylar:

İŞTE AMCASININ KONUŞMALARI:

2.GÜN

Tolga: Selamün Aleyküm

Salim: Aleyküm Selam

Tolga: Salim bey geçmiş olsun

Salim: Saolun teşekkür ederim

Tolga: Ben İstanbul’dan arıyorum bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?

Salim: Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.

Tolga: Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?

Salim: Evet geçiyor

Tolga: Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.

Salim: Olabilir valla bilemiyoruz.

Tolga: Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?

Salim: Hayır hiç duymadık.

Tolga: Peki olsaydı duyar mıydınız?

Salim: Evet mutlaka duyardık.

Tolga: Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde mobese kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.

Salim: hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)

Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?

Salim: Evet var

Tolga: peki oralara bakıldı mı?

Salim: Evet jandarma bu yöne bakacaklar

Tolga: Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür

Salim: Yaklaşık 110-120 hane var.

Tolga: Büyük bir köymüş. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Sizde şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?

Salim: Hayır hayır bizim burada öyle bir şey yok herkes akrabadır herkes birbirini tanır

Tolga: Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?

Salim: Yok valla yok hiç kimseden şüphelenmiyoruz.

Tolga: Bakın Salim bey şüphelenmiyoruz diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.

Salim: Evet valla doğrudur bunu yaptılar

Tolga: Bu durumda siz artık bu yapar bu yapmaz deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.

Salim: Ben bunu komutana bir söyliyeyim bakim hele ne diyecek

Tolga: Narin’nin kaçırıldığı saate kim köydeydi sonra köyden çıktı geç geldi veya bir daha hiç dönmedi bunları araştırın biran önce

Salim: Öyle biri yok herkes köydedir çıkan yok

Tolga: Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birin evinde veya vb metruk yapılardan birindedir elinizi çabuk tutmalısınız aksi taktirde geç kalınabilir.

Salim: Doğrudur biz buralarda bakalım

Tolga: Peki tekrardan geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz iyi günler dilerim hoşça kalın

Salim: inşallah iyi günler

3. Gün

Tolga: Selamün Aleyküm

Salim: Aleyküm Selam

Tolga: Salim bey nasılsınız

Salim: Sağol siz nasılsınız

Tolga: Narin’den bir haber var mı?

Salim: Yok valla hiç bir haber yok

Tolga: Nasıl bir iz yok ya yer yarılıp bu koz içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı

Salim: Ne bilelim valla hiç olmamış

Tolga: Sosyal medyadan Narin’nin oynadığı bir kaç video var bunları gördünüz mü?

Salim: Yok valla şimdi sen söyledin ben duydum benim bundan haberim yok.

Tolga: O düğünde kimler vardı bunu tespit edin ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

Salim: Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız öyle şeyler yazıyorlar ki hiç biri doğru değildir bunlara kimse inanmasın hepsi yalandır hepsi iftiradır astı astarı yoktur

Tolga: Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen

Salim: tmm inşallah bizde çok istiyoruz.

Bu görüşmemden bir kaç gün sonra Jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Haberlerde yakalanan kişinin kim olduğu söylenmemişti.

Tolga Demir "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım.. İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi ve aramızda şu konuşma geçti." ifadelerini kullanarak yazının devamını paylaştı...

Tolga: Salim bey merhabalar nasılsınız?

Salim: iyim sağol buyur (Salim bey eski Salim bey değil modu çok düşük olduğu gibi aynı zamanda oldukça asabidir.)

Tolga: Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?

Salim: Hayır hiç bir şey yok

Tolga: Salim bey biri yakalanmış?

Salim: evet doğrudur

Tolga: Peki bu yakalanan kişi kim?

Salim: Bunu söylememiz yasak jandarmayı ararsanız size söyler ama bize yasakladı kimseye söyleme dediler

Tolga: Peki tamam sanırım aileden biri?

Salim: Onun gibi bir şey yakındır.

Tolga: Tmm Salim bey inşallah aile içinden bir şey çıkmaz u atım yabancı biridir.

Salim: inşallah