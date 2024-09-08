Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran’ın cansız bedeninin dere yatağında bir çuval içinde bulunduğunu ileri sürdü. Erdinç, "Köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında Narin’in cansız bedeni çuval içinde bulundu," şeklinde bilgi verdi. Bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CİNAYET ŞÜPHESİ: YAKINLARI MI SORUMLU?

Gazeteci Veysi İpek, Habertürk canlı yayınında olayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İpek, Narin’in cesedinin genişletilmiş bir dere yatağında bulunduğunu ve ilk bulguların Narin'in yakınlarının cinayetle ilişkili olabileceğini ileri sürdü. Ancak bu iddiaların henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Narin Güran’ın muhtar olan amcası Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Jandarma ekipleri, Narin’in kaybolduğu günden bu yana köy ve çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması yürütüyordu.

21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan küçük kız, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilan edildi. Baba, aynı gün jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Ancak aramalar, ancak 19 gün sonra sonuç verdi ve Narin’in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun," diyerek başsağlığı dileğinde bulundu.