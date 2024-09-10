8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Arif Güran serbest bırakıldı mı? Arif Güran kimdir? Detaylar haberimizde?

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Arif Güran’ın serbest bırakıldığına dair iddialar Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tarafından yalanlandı. Türkiye’yi yasa boğan küçük Narin’in ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde toplam 26 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, 2 kardeşi ve 3 amcası da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ilgili iddialara cevap verdi. Güran’ın serbest bırakıldığına dair yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Eren, “Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Savcılık ile görüştük, bize de serbest olmadığını söylediler. Şu an için bu bilgi doğru değil” dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ, JANDARMAYA GÖTÜRÜLECEK

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ekip arkadaşlarına ilettiği bilginin yanlış anlaşıldığını ifade eden Erdinç, şu an için Narin Güran'ın babası Arif Güran’ın serbest kalmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Arif Güran’ın sağlık kontrolünden geçirildiğini aktaran Erdinç, tekrar jandarmaya götürüleceğinin altını çizdi.

Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.