Narin Güran’ın amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran kimdir? Salim Güran, soruşturma kapsamında verdiği ifadeler ile yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Narin Güran’ın kaybolduğu günün ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, küçük kızın ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin Narin’e ait olmadığı belirlenmişti. Bu gelişmenin ardından ağabey serbest bırakılmış ve soruşturma amca Salim Güran’a yöneltilmişti.

SALİM GÜRAN KİMDİR?

Salim Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarıdır. Narin Güran’ın amcası olan Güran, son günlerde basının ve halkın gündeminde geniş yer bulmuş durumda. Salim Güran’ın yaşına dair net bir bilgi bulunmazken, muhtarlık görevini yürüttüğü bilinmektedir.

DNA TESTİ VE SORGU DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, Salim Güran’ın aracından alınan DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örnekleri uyuştu. Bu bulgu, Salim Güran’ın gözaltına alınmasına neden oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Salim Güran’ı sorgularken çeşitli sorular yöneltmiş ve amcanın sosyal medya kullanım alışkanlıkları da detaylı olarak incelenmiştir.

Salim Güran, sosyal medya üzerinden araç ve tarım aletleri takip ettiğini, nadiren erotik içerikli videolar izlediğini ifade etmiştir. Bu ifadeler, olayın seyrini etkileyen önemli detaylar arasında yer alıyor.