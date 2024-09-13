Narin Güran'ın ailesi, son dönemde kendileri hakkında çıkan iftira ve karalama içeren haberlere tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Aile, bu açıklamada Gevrani ailesine mensup olduklarını belirterek, haklarında yayılan asılsız iddiaları sert bir dille eleştirdi. Yapılan açıklamada, "Koca bir ailenin karalanmasını, dış güçlerin ve onların yerel işbirlikçilerinin bir oyunu olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından, kamuoyunda "Gevrani/Gevranizade ailesi kimdir?" sorusu gündeme geldi.

GEVRANİ/GEVRANİZADE AİLESİ KİMDİR?

Gevrani ya da Gevranizade ailesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Diyarbakır’da etkin olan köklü bir ailedir. Adını Gevran köyünden alan bu aile, Osmanlı döneminde hem siyasi hem de ekonomik alanda bölgenin güçlü isimleri arasında yer almıştır. Ailenin üyeleri, Osmanlı döneminde çeşitli sivil ve askeri görevlerde bulunarak devlete hizmet etmiş, geniş bir etki alanına sahip olmuştur.

GEVRANİZADE ÖMER PAŞA KİMDİR?

Gevranizade ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Ömer Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli devlet adamlarından ve askerlerinden biridir. Özellikle Diyarbakır ve çevresindeki idari görevleriyle tanınan Ömer Paşa, bölgedeki yönetici rolüyle büyük bir saygınlık kazanmıştır. Gevranizade ailesi, Osmanlı’nın son dönemlerinde olduğu gibi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da bölgedeki etkisini sürdürmüştür.

DİYARBEKİRLİ GEVRANİ AİLESİ

Diyarbakır kökenli olan Gevrani ailesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim ve askeri kademelerinde görev almış, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar varlığını korumuştur. Aile, bulundukları bölgenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli roller oynamış ve Osmanlı'nın farklı dönemlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

Gevrani/Gevranizade ailesi hakkında daha fazla bilgi için soyağacı ve tarih araştırma platformları olan FamilySearch, Geneanet ve Ancestry gibi sitelerden yararlanılabilir.