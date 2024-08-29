Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın abisinin kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki Narin’in abisi kimdir? Enes Güran kimdir? Narin’in abisi neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

NARİN GÜRAN'IN ABİSİ KİMDİR?

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın gözaltına alınması, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Vatandaşlar, Enes'in kolundaki ısırık izinin kime ait olduğunu ve olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

NARİN GÜRAN’IN KAYBOLUŞU VE AĞABEYİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Narin Güran, 21 Ağustos günü öğleden sonra gittiği Kur’an kursundan evine dönmeyince ailesi ve köylüler arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine resmi makamlara başvuru yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı.

KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin, 8 yaşındaki Narin Güran’a ait olup olmadığının tespit edilmesi için örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu durum, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

NARİN GÜRAN’IN KAYBOLMASININ ARDINDAKİ GİZEM

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Enes Güran’ın gözaltına alınması, kaybolan kardeşiyle bağlantısı olup olmadığı sorularını gündeme getirdi. Yetkililer, olayın aydınlatılması için titizlikle çalışmayı sürdürüyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor, olayın seyrini netleştirecek.