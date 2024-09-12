Diyarbakır’da yaşanan trajik olayın ardından amca S.G.’nin avukatı olan Seda Toğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden çekildiğini duyurdu. Peki, Seda Toğrul kimdir?

SEDA TOĞRUL KİMDİR?

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olan Seda Toğrul, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. 2011 yılında Diyarbakır’da kendi hukuk bürosunu kuran Toğrul, mesleki kariyerinde özellikle ceza hukuku alanında önemli davalara katılmıştır. Doğuş Üniversitesi’nde ceza hukuku üzerine yüksek lisans yaparak akademik kariyerini de güçlendiren Toğrul, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada sanık S.G.’nin avukatlığını üstlenmiştir.

Ancak Narin Güran’ın cansız bedeninin 19 gün sonra bulunmasının ardından, davadaki gelişmeler ve kişisel sebepler nedeniyle Seda Toğrul avukatlık görevinden çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin’in ölümüyle ilgili gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ÇEKİLME KARARININ DETAYLARI

Seda Toğrul, sosyal medya açıklamasında, dosyada gelinen aşamada yer alan yeni deliller ve adli tıp raporlarını göz önünde bulundurduğunu ifade ederek, “Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim” dedi. Toğrul, kamuoyuna yaptığı duyuruda, olayın acısını derin bir şekilde hissettiğini ve davayı artık sadece bir avukat olarak değil, bir anne ve vatandaş olarak takip edeceğini belirtti. Ayrıca, adil bir yargılama sürecinin takipçisi olacağını vurgulayan Toğrul, tüm sorumluların yargı önüne çıkartılmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.