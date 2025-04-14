Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın duruşması 9 saat sürdü. Mahkeme, tutukluların cezaevinde kalmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında ölü bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla yargılanan 6’sı tutuklu 15 sanığın duruşması, Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yaklaşık 9 saat süren duruşmada sanıklar ve sanık avukatları savunmalarını sundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi.
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin süren soruşturma ve dava süreci, kamuoyunda yakından takip ediliyor. Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte gözler, 25 Nisan’daki yeni oturuma çevrildi.