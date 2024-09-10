Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, olaya ilişkin gözaltında tutulan 24 şüphelinin sorgularının devam etmesi için ek gözaltı süresi aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Narin’in kaybolduğu gün bir şüphelinin aracının cesedin bulunduğu dere yatağına yakın bir bölgede 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi.

Çapraz sorgu sırasında suçunu itiraf eden N.B. (Nevzat Bahtiyar), savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin sorgusu ise devam ediyor.

Soruşturma, Narin Güran cinayetinin tüm detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla titizlikle sürdürülüyor.