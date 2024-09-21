Daha önce başka suçlardan itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, cezaevinden getirilerek adliyeye çıkarıldı ve cinayetle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel ile olan ilişkisini gören küçük kızı boğarak öldürdüğünü ve cesedi kendisine teslim ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmeden önce, vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi anlatacağına dair bir dilekçe verdi.

Dün gece, sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice adliyeye getirilen Bahtiyar, 4 saat süren bir sorgulamanın ardından ifadesinde, Narin'in boğulduğu günün detaylarını paylaştı. Olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditleri nedeniyle bazı bilgileri çarpıttığını kabul eden Bahtiyar, 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran ile iletişime geçtiğini belirtti. Salim'in, kendisini ağabeyi Arif’in evinin bulunduğu tepeden çağırdığını ve birlikte eve girdiklerini anlattı.

Bahtiyar, evde Yüksel ile çocuklarının yanı sıra başka kimseyi görmediğini, odalardan birinin kapısının açık olduğunu ifade etti. Bu odada Narin’in hareketsiz yattığını gören Bahtiyar, Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı olduğunu aktardı.

Salim’in Narin'in annesiyle ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından, kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini belirten Bahtiyar, "Salim, ‘Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım’ dedi" şeklinde konuştu. Sonrasında Salim ile birlikte cesedi bir battaniyeye sararak evden çıkardıklarını ifade etti.

Bu itiraflarla birlikte, Narin Güran cinayetinin arka planında yatan karanlık ilişkilerin ve suç ortaklığının detayları gün yüzüne çıkmış oldu. Soruşturma devam ederken, olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmaların süreceği bildirildi.