Namık Tan’ın kariyeri ve yaşamı, diplomasi dünyasında uzun yıllar boyunca önemli bir yer tutuyor. Peki, Namık Tan kimdir?

1956 yılında Mardin'de doğan Namık Tan, aslen Hataylıdır. Babası Mehmet Rami Tan, bürokrasi alanında tanınmış bir isimdir ve oğluna Namık Kemal'e olan hayranlığından ötürü Namık adını vermiştir. İlköğrenimine Hatay'da başlamış, ardından 4. sınıftan itibaren eğitimine Ankara'da devam etmiştir. Galatasaray Lisesi'ni kazanmasına rağmen, ailesinden ayrılmamak için TED Ankara Koleji'ni tercih ederek buradan mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Tan, 1978 yılında mezun olmuştur.

Namık Tan, 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda İkili Siyasi İşler ve Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Tel Aviv Büyükelçiliği görevini yürütmüştür.

Dışişleri Bakanlığı’na 1982 yılında katılan Tan, Ankara, Moskova ve Abu Dhabi’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1991 yılında Washington Büyükelçiliğine atanan Tan, burada Müsteşar (1991-1995) ve Birinci Müsteşar (1997-2001) olarak iki dönemde görev yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapmış ve 2001 yılında Washington’dan dönüşünde Amerikalar Daire Başkanlığına atanmıştır. Sonrasında, 2002 yılında Enformasyon Daire Başkanlığı görevine getirilmiş ve 2004-2007 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürütmüştür.

Namık Tan’ın geniş diplomatik tecrübesi, Türk dış politikasının önemli dönemlerinde etkili olmuştur.