Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mesleki uygulama kapsamında tatbikat düzenlendi. Cuma namazı tatbikatı dahilinde çeşitli köyler ziyaret edildi. Ziyaret edilen Karacaören, Yeniyapan ve Bahçecik köylerinde ise tatbikat düzenlendi. Cuma namazı tatbikatında gönüllü lise öğrencileri cuma namazı kıldırdı.

“İMAMLIK VE MÜEZZİNLİK YAPIYORLAR”

Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan Akdağmadeni İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, “Öğrencilerimizin Cuma namazı tatbikatları devam ediyor. Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mesleki uygulama kapsamında köy ziyaretlerine devam ediyor. Cuma namazında imamlık ve müezzinlik yapıyorlar. Bu haftaki program Karacaören, Yeniyapan ve Bahçecik köylerinde yapıldı. Emeği geçenlerden Mevla razı olsun” ifadelerini kullandı.

“HEYECANLARINI ATIYORLAR”

İlçe Müftüsü Çolak sözlerine şu şekilde devam etti, “Öğrencilerimizi mesleki tatbikatlar ile eğitiyoruz. Her hafta öğrencilerimiz okul mescidinde görev yaparak ilk heyecanlarını atıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz belirlenen camilerde görev yaparak camide görev yapma sorumluluğunu üstlendiler, manevi hazzını yaşadılar” dedi. Melike Aslı Arslan