Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin lira sınırı getirildi. TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi. Yozgatlı vatandaşları yakından ilgilendiren kararı TCMB aldı.

“50 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI”

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle getirilen sınırlamanın ayrıntıları netleşti. Merkez Bankası, düzenleme için bankalara uygulama talimatı gönderdi. Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Başka bir deyişle 15 bin liraya kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak.

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin liralık istisna için kart limitinin 50 bin liranın üzerinde olması gerekecek.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Nakit avans kullanımı kaldırıldı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.

Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin lira sınırı getirildi. TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi. Yozgatlı vatandaşları yakından ilgilendiren kararı TCMB aldı.

“50 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI”

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle getirilen sınırlamanın ayrıntıları netleşti. Merkez Bankası, düzenleme için bankalara uygulama talimatı gönderdi. Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Başka bir deyişle 15 bin liraya kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak.

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin liralık istisna için kart limitinin 50 bin liranın üzerinde olması gerekecek.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti. AA/Haber Merkezi