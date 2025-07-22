Bankaların belli dönemlerde müşterilerinin nakit ihtiyacını çözebilmeleri amacıyla duyurduğu faizsiz kredide güncel tutarlar belirlendi. 75 bin TL tutarına kadar yükselen faizsiz kredilerde limitler temmuz başı itibarıyla 85 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak bankalarda limitler yeniden güncellendi. Bankalar belli dönemlerde yeni müşteri çekebilmek amacıyla faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor. Hatta çoğu bankada limitler kısa aralıklarla yukarı yönlü güncelleniyor.

2025 yılı başlarında faizsiz kredi miktarları 45-50 bin TL civarındayken temmuz ayı itibarıyla 75-90 bin civarına kadar yükseldi.

En Yüksek Faizsiz Kredi Limiti Akbank’tan

Temmuz başında ise bankalarda en yüksek limit 85 bin TL’ye kadar çıktı. Temmuz ayı Akbank faizsiz kredi limitini 90 bin TL’ye kadar çıkardı. Diğer bankalarda ise ağırlıklı limitler 50 bin TL ile 85 bin TL aralığında değişiyor.

90 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Son Tarih 31 Temmuz!

Şu anda bankalar arasında en yüksek faizsiz kredi tutarı 90 bin TL’ye çıktı. Akbank bu tutarı mobil bankacılık üzerinden müşteri olanlara veriyor. 65 bin TL’ye 3 ay vadeli taksitli artı para ve 25 bin TL 3 ay vadeli taksitli avans ile toplamda 90 bin TL’lik tutarı faizsiz bir şekilde sunuyor. Kampanyadan 16 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında yararlanılabiliyor.

Sigorta Ve Dosya Masrafına Dikkat!

Burada koşullara dikkat edilmesi önemlidir. Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi kendine çekebiliyor. Ancak müşterilerine sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar.

Yıl Sonuna Doğru Limitler Ne Kadar Olur?

Yıl sonuna doğru ise bankaların bu kampanyalarda çok daha sert rekabetine edeceği ve 100 bin TL’nin üzerinde limitlere çıkılacağı düşünülüyor.