Naim Babüroğlu Kimdir?

Naim Babüroğlu, 1960 yılında Hatay'da doğmuştur. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

1992 yılında Kara Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olduktan sonra, Hakkari dağ ve komando tugay komutanlığında görev yaptı. Ardından, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği ve Plan subaylığı görevlerini sürdürdü. 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 1996-1997 yılında, Türk silahlı kuvvetlerini temsilen Kuveyt ve Irak’ta Birleşmiş Milletler askeri gözlemci subayı olarak görev yaptı.

Naim Babüroğlu, 2001-2004 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında çalıştı. 2004-2006 yıllarında, Iğdır-Yüksekova arasında yaklaşık 300 kilometrelik sınırdan sorumlu Van Hudut alay komutanlığı görevini yaptı. 2006 yılında Tuğgeneralliğe yükseltildi ve 2006-2009 yılları arasına Manisa 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına atandı. 2009-2011 yıllarında Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nda Karargâh Subayı görevlerinde bulundu.

Cumhuriyet Tarihi Alanında Çalışmaları Devam Ediyor

1996-1997 yılında, Kuveyt ve Irak’ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu’nda Askeri Gözlemci olarak görev yaptı. 1998-2001 yıllarında, Mons-Belçika’da NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı görevinde bulundu. Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında emekli oldu. ABD Oklahoma Üniversitesinde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Cumhuriyet tarihi alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Hatay Milletvekili Aday Adayı oldu.

İngilizce Arapça ve Osmanlıca bilen Naim Babüroğlu, evlidir. İki çocuğu vardır.

Hangi Kitapları Yazdı?

2016 - Bir Devletin Çöküşü, Stratejik Derinlikten Bozguna

2016 - Beni Hatırlayınız, Cumhuriyet’in Sonbaharı

2017 - Çanakkale 1915 Almanların Büyük Tuzağı