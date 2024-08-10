Nail Çakırhan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Nail Çakırhan kimdir? İşte detaylar…

NAİL ÇAKIRHAN KİMDİR?

Türk gazeteci, şair, uluslararası ödüllü mimar ve restoratör Nail Çakırhan, Türk kültür ve sanat dünyasında derin izler bırakmış bir isimdir. 1910 yılında Muğla'nın Ula ilçesinde doğan Çakırhan, geleneksel mimariyi modern çağla buluşturarak, özellikle güneybatı Anadolu ve Akyaka mimarisi üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. 1983 yılında kazandığı Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü, onun mimarlık alanındaki başarısını uluslararası düzeyde taçlandırmıştır. Mimarlık eğitimi almadığı halde bu ödülü kazanan ilk kişi olarak dikkat çekmiştir.

Çakırhan, Muğla İdadisi'nde başladığı eğitim hayatını Konya Lisesi'nde sürdürmüştür. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Saadettin Nüzhet Ergun gibi önemli isimlerin öğrencisi olmuştur. Şiir yazmaya lisedeyken başlamış ve 17 yaşında Konya'da Kervan dergisini çıkarmıştır. İlk şiirleri nedeniyle gözaltına alınmış, Atatürk'ün müdahalesiyle serbest bırakılmıştır. Şiirlerinin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yayımladığı Hareket dergisinde yer alması, Nâzım Hikmet ile tanışmasına vesile olmuştur. Bu tanışma, onun edebi ve siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Nail Çakırhan, liseyi başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı öğrenimini Hukuk Fakültesi'nde sürdürmüştür. Ancak, bu mesleklerle ilgilenmeyerek Edebiyat Fakültesi'ne geçmiştir. Nâzım Hikmet'in önerisiyle Resimli Ay dergisinde çalışmış ve Cumhuriyet gazetesinde düzeltmenlik yapmıştır. 1930 yılında, Nâzım Hikmet ile birlikte "1+1=Bir" adlı şiir kitabını yayımlamışlardır. Ayrıca, Türkiye Komünist Partisi'nde devrimci muhalefet yapmış, partiden ihraç edilmiştir. Sovyetler Birliği'ne giderek Moskova Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesinde iki buçuk yıl eğitim görmüştür. İlk evliliğini Rus bir kadınla yapmış ve bir oğlu olmuştur.

Çakırhan, yurda dönüşünün ardından askere alınmış ve çürük raporu alarak askerliğini tamamlamıştır. Sertellerin Tan gazetesinde çalışmış, ardından Halet Çambel ile tanışmış ve evlenmiştir. 1945 yılında Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel tarafından çıkarılan Görüşler dergisinin sekreterliğini yapmış, derginin kapanmasının ardından 1946-1950 yılları arasında hapiste kalmıştır. 1950-1951 yıllarında ise Avrupa'da bulunmuş, İtalya, Fransa, İsviçre ve Avusturya'da yaşamıştır.