Amedspor'un Yeni Başkanı Avukat Nahit Eren Oldu! Olağanüstü Kongrede Tek Adaydı: Nahit Eren Güven Tazeledi. Amedspor Yüksek İstişare Kurulu tarafından tek aday olarak gösterilen Eren, delegelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla kulübün 9. başkanı olarak seçilerek güven tazeledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlenen kongre, kulübün geleceği adına önemli bir dönüm noktası oldu. Kongreye delegelerin yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda taraftarın katılımı dikkat çekti.

Kongrede ilk olarak kulübün mali ve idari raporları sunuldu ve mevcut yönetim ibra edildi. Ardından yapılan seçimde tek liste ile yarışan Nahit Eren, kullanılan yaklaşık 400 delegenin oyuyla resmen başkanlık koltuğuna oturdu.

"Tek Hedef Süper Lig!"

Yeni Başkan Nahit Eren, kongrenin ardından yaptığı ilk açıklamada kulübün hedefini net bir şekilde ortaya koydu: "Bu kentin tarihi ve kültürel dokusundan aldığımız güç ile bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte yöneterek başaracağız. Amedspor'un tek hedefi Süper Lig'dir!" dedi. Yeni yönetim kurulu listesinin de belli olduğu kongrede, Eren liderliğindeki ekip, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve sportif başarının artırılması için yeni bir yol haritası belirlediğini duyurdu.

Nahit Eren Kimdir?

1978 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Nahit Eren, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanında uzun yıllar hizmet veren Eren, Diyarbakır Barosu’nda önemli görevler üstlendi.

Basın Yayın Komisyonu Yayın Kurulu Üyeliği (2002–2004)

Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı (2004–2006)

Baro Başkan Yardımcılığı (2012–2014)

Yönetim Kurulu Üyeliği (2016–2018)

İki dönem üst üste Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Eren, evli ve üç çocuk babasıdır. Hukuk ve toplumsal konulardaki tecrübesini Amedspor yönetiminde de kullanarak, kulübü Süper Lig hedefine taşımak için çalışmalara derhal başlayacak.