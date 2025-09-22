Medya dünyasında uzun yıllardır adı sıkça geçen Nagehan Alçı, kariyeri ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Çeşitli platformlarda yer aldığı programlar ve kaleme aldığı yazılarla kamuoyunun ilgisini çeken Alçı hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor!

Kimdir Özgeçmişi

Nagehan Alçı, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Medya kariyerine henüz üniversite yıllarında stajyer olarak başlayan Alçı, zamanla Türkiye'nin en tanınan gazetecilerinden biri haline gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi gibi prestijli bir okulda başlayan Alçı, buradan mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü başarıyla tamamlamıştır.

Gazetecilik kariyerine Hürriyet Gazetesi'nde dış haberler servisinde staj yaparak adım atan Alçı, sonrasında 32. Gün programında deneyim kazandı. Yurt dışı tecrübesini ise Avusturya merkezli bir televizyon kanalında çalışarak edindi. Ardından Show TV'de dış haberler bölümünde çalışarak, özellikle Irak Savaşı sırasında simultane çevirilerle dikkat çekti.

2007 yılında Akşam Gazetesi'ne geçerek burada uzun süre köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra Kanal 24, CNN Türk, Kanaltürk, SkyTürk TV gibi pek çok önemli mecrada hem program sunuculuğu hem de yorumculuk yaptı. 2025 yılı itibariyle medya kariyerine Ekol TV'de devam etmektedir.

Kaç Yaşında?

Nagehan Alçı, 13 Nisan 1977 doğumlu olup 2025 yılı itibariyle 48 yaşındadır. Uzun yıllardır ekranlarda ve köşe yazılarında aktif olan Alçı, bu yaşına kadar medya alanında önemli tecrübeler edinmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

Nerede Doğdu?

Nagehan Alçı, İstanbul doğumludur. Ancak ailesinin kökenleri hakkında kamuya açık çok detaylı bilgi bulunmamaktadır. İstanbul'da doğup büyüyen Alçı, eğitim hayatının tamamını da yine İstanbul'da sürdürmüş, bu şehirde gazetecilik kariyerine başlamıştır.

Hangi Kanalda Görev Yapıyor?

2025 yılı itibariyle Nagehan Alçı, Ekol TV bünyesinde çalışmaktadır. Medya kariyerinde daha önce CNN Türk, Kanal 24, Beyaz TV, SkyTürk TV gibi birçok farklı kanalda yorumcu, sunucu ve köşe yazarı olarak görev almıştır.

Özellikle "Dört Bir Taraf", "Nerede Kalmıştık" ve "Medcezir" gibi programlarla geniş kitlelere ulaşan Alçı, güncel siyasi ve toplumsal olaylara dair analizleriyle dikkat çekmiştir. Yeni dönemde Ekol TV'de de benzer içeriklerle yer almaktadır.

Neden Boşandı?

Nagehan Alçı, 2010 yılında kendisi gibi gazeteci ve televizyoncu olan Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenmiştir. Ancak çift, zaman içerisinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve özel yaşamlarındaki sorunlar nedeniyle resmi olarak boşanmıştır.

Boşanma sürecine dair kamuoyuna çok fazla açıklama yapılmamıştır. Ancak ikili, medeni bir şekilde ayrıldıklarını ve çocuklarının velayeti konusunda ortak hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Boşanma sebebinin özel hayata dair olması nedeniyle, detaylar büyük oranda mahremiyet çerçevesinde kalmıştır.

Kaç Çocuğu Var?

Nagehan Alçı'nın iki çocuğu vardır. 7 Temmuz 2013 tarihinde doğan ikiz kız çocukları bulunmaktadır. Çocuklarının isimleri Betül Yasemin ve Ayşe Ela'dır. Nagehan Alçı, annelik görevini medya kariyeriyle birlikte sürdürmekte ve bu yönüyle de birçok kadın tarafından örnek alınmaktadır.